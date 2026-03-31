WSJ: Трамп готовий завершити війну з Іраном без розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм помічникам, що готовий припинити військову кампанію США проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться здебільшого закритою.

Як стало відомо The Wall Street Journal, про це заявили представники адміністрації Трампа, пише "Європейська правда".

Останніми днями Трамп і його помічники дійшли висновку, що операція з розблокування ключової для транспортування нафти і газу Ормузької протоки затягне конфлікт на термін, що перевищує заплановані чотири-шість тижнів.

Тож Трамп вирішив, що США повинні досягти своїх головних цілей – паралізувати іранський флот та знищити запаси ракет – і припинити поточні військові дії, одночасно чинячи дипломатичний тиск на Тегеран з метою відновлення вільного торговельного руху.

Якщо цього не вдасться зробити, Вашингтон буде тиснути на союзників у Європі та Перській затоці, щоб вони взяли на себе ініціативу з відкриття протоки, заявили посадовці адміністрації.

Також є низка військових варіантів, які президент Трамп міг би розглянути, але вони зараз не є його безпосереднім пріоритетом, заявили співрозмовники з адміністрації Трампа.

Варто зазначити, що цього тижня до регіону Близького Сходу увійшли американський десантний корабель "Триполі" та 31-й експедиційний підрозділ морської піхоти.

Трамп також наказав відправити на Близький Схід елементи 82-го повітряно-десантного полку та розглядає можливість відправки ще 10 тисяч наземних військовослужбовців.

Сотні бійців спецпризначення вже посилили американські війська на Близькому Сході.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати дотримуються попередньо встановленого терміну тривалості операції "Епічна лють" проти Ірану.