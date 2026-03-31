WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без разблокирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в основном закрытым.

Как стало известно The Wall Street Journal, об этом заявили представители администрации Трампа, пишет "Европейская правда".

В последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что операция по разблокированию ключевого для транспортировки нефти и газа Ормузского пролива затянет конфликт на срок, превышающий запланированные четыре-шесть недель.

Поэтому Трамп решил, что США должны достичь своих главных целей – парализовать иранский флот и уничтожить запасы ракет – и прекратить текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью восстановления свободного торгового движения.

Если это не удастся сделать, Вашингтон будет давить на союзников в Европе и Персидском заливе, чтобы они взяли на себя инициативу по открытию пролива, заявили чиновники администрации.

Также есть ряд военных вариантов, которые президент Трамп мог бы рассмотреть, но они сейчас не являются его непосредственным приоритетом, заявили собеседники из администрации Трампа.

Стоит отметить, что на этой неделе в регион Ближнего Востока вошли американский десантный корабль "Триполи" и 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты.

Трамп также приказал отправить на Ближний Восток элементы 82-го воздушно-десантного полка и рассматривает возможность отправки еще 10 тысяч наземных военнослужащих.

Сотни бойцов спецназначения уже усилили американские войска на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты придерживаются предварительно установленного срока продолжительности операции "Эпическая ярость" против Ирана.