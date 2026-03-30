У Трампа прокоментували, скільки ще триватиме операція в Ірані

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати дотримуються попередньо встановленого терміну тривалості операції "Епічна лють" проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила на пресбрифінгу.

Речниця президента США сказала, що терміни військової операції США не змінилися – і становлять чотири-шість тижнів. Зазначимо, що військові дії проти Ірану розпочалися 28 лютого, тобто чотири тижні тому.

"Що стосується термінів, то, повторюю, президент, як головнокомандувач, та Пентагон завжди називали приблизний термін операції "Епічна лють" у чотири-шість тижнів. Сьогодні 30-й день. Тож знову ж таки, порахуйте самі, скільки ще часу нам, Пентагону, потрібно, щоб повністю досягти цілей операції", – відповіла журналістам Левітт.

Вона наголосила, що цілі США в Ірані полягають у знищенні іранського флоту, балістичних ракет, демонтажі їхньої інфраструктури з виробництва ракет та дронів, значному ослабленні їхніх проксі-угруповань та запобіганню отриманню Іраном ядерної зброї.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані; сотні бійців спецпризначення вже посилили американські війська на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану до 6 квітня.

Окрім цього, він стверджує, що Іран погодився на "більшість" із 15 пунктів списку вимог, який США передали через Пакистан з метою припинення війни.