У ЄС нагадали, що вже просили Сійярто не розголошувати зміст закритих дискусій

У відповідь на публікацію нових аудіозаписів розмов очільника МЗС Росії Сергєя Лаврова та його угорського колеги Петера Сійярто, у яких обговорюються деталі дискусій під час Ради ЄС, Європейська комісія нагадала, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення подібної інформації.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії з закордонних справ Анітта Гіппер у вівторок, 31 березня.

У Єврокомісії кажуть, що вже попереджали Сійярто щодо необхідності зберігати таємницю дискусій під час засідань Ради ЄС.

"Щодо попередньої дискусії, яку ми мали стосовно принципу щирої співпраці, Висока представниця (ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас) говорила раніше цього тижня з міністром закордонних справ (Угорщини Петером Сійярто), вкотре наголосивши на важливості конфіденційності обговорень за зачиненими дверима", – нагадала Гіппер.

Вона додала, що Каллас також довела до відома Сійярто те, що "внутрішні обговорення Ради ЄС не повинні розголошуватися третім сторонам".

Як повідомляла "Європейська правда", 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ.

