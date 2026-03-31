В ЕС напомнили, что уже просили Сийярто не разглашать содержание закрытых дискуссий

В ответ на публикацию новых аудиозаписей разговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто, в которых обсуждаются детали дискуссий во время Совета ЕС, Европейская комиссия напомнила, что Сийярто уже получал замечания о недопустимости разглашения подобной информации.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анитта Хиппер во вторник, 31 марта.



В Еврокомиссии говорят, что уже предупреждали Сийярто о необходимости хранить тайну дискуссий во время заседаний Совета ЕС.



"Что касается предыдущей дискуссии, которую мы имели относительно принципа лояльного сотрудничества, Высокий представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас) говорила ранее на этой неделе с министром иностранных дел (Венгрии Петером Сийярто), в очередной раз подчеркнув важность конфиденциальности обсуждений за закрытыми дверями", – напомнила Хиппер.



Она добавила, что Каллас также довела до сведения Сийярто то, что "внутренние обсуждения Совета ЕС не должны разглашаться третьим сторонам".



Как сообщала "Европейская правда", 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.



Среди разговоров, в частности, была и такая, которая касалась лоббирования Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.



После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ.



