Глава МЗС Угорщини каже, що не бачить нічого лихого у своїй роботі на Лаврова

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував зливи його аудіозаписів розмов з очільником МЗС Росії Сергєм Лавровим та вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Нагадаємо, 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто скасування санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Відтак одразу після цього Сійярто заявив, що йому вже деякий час відомо, що "іноземні розвідувальні служби – за активної співпраці угорських журналістів – прослуховують" його телефонні розмови.

"Сьогодні "розвідники" зробили чергове "важливе відкриття": вони довели, що я говорю те саме на публіці, що й телефоном… Чудова робота!", – написав глава МЗС Угорщини.

Він зазначив, що "політика санкцій є провальною; вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії".

"Ми також незліченну кількість разів давали чітко зрозуміти, що ніколи не дозволимо введення санкцій проти осіб чи компаній, які є важливими для безпеки енергопостачання Угорщини або для досягнення миру, а також проти тих, для кого просто немає жодних підстав чи виправдань для включення до списку санкцій. І ми й надалі наполягатимемо на цьому", – акцентував Сійярто.

Також він стверджує, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

Нагадаємо, видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

