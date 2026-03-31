У ЗМІ злили аудіозаписи розмови очільника МЗС Росії Сергєя Лаврова та його угорського колеги Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Про це пише VSquare із посиланням на стенограму розмов Лаврова та Сійярто, а також розмов Сійярто з іншими російськими посадовцями, передає "Європейська правда".

У матеріалі журналістів йдеться про те, що лише за годину після того, як 30 серпня 2024 року Сійярто прибув до Будапешта з Санкт-Петербурга, він отримав телефонний дзвінок від Лаврова.

У ньому Лавров нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, виключили зі списків санкцій ЄС, і Сійярто пообіцяв допомогти.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", – сказав тоді Лавров.

На що Сійярто відповів: "Так, звичайно".

"Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку", – заявив тоді він.

Перед тим як покласти слухавку, угорський міністр розповідав про нову штаб-квартиру "Газпрому", яку він відвідав у Росії, а також додав: "Я завжди до ваших послуг".

Якість запису двох міністрів на опублікованому фрагменті дозволяє припустити, що перехоплення могло бути здійснене з телефону російського міністра: голос Сергєя Лаврова записаний у кращій якості, ніж Петера Сійярто.

Через сім місяців Ісмаїлову було виключено зі списку санкцій ЄС.

Один із європейських розвідників після перегляду роздруківки розмов заявив, що у своїх розмовах з Лавровим Сійярто виглядає покірним, майже улесливим.

"Якщо ви видалите імена і покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він присягнеться, що це стенограма розмови офіцера розвідки зі своїм інформатором", – зазначив він.

Також, як зазначається, зусилля Сійярто щодо виключення Ісмаїлової зі списку санкцій ЄС були не єдиним випадком, коли він працював над пом’якшенням економічних санкцій щодо росіян із впливовими зв’язками. Ісмаїлова була виключена з переліку разом із російським бізнесменом Вячеславом Моше Кантором та міністром спорту країни Михаїлом Дегтярьовим.

Європейський дипломат, який розмовляв із журналістами на умовах анонімності, сказав, що Угорщина та Словаччина зазвичай починають переговори з довшим списком російських імен, яких вони вимагають виключити зі списку.

"Вони не використовують юридичних аргументів, а просто кажуть, що не хочуть бачити цих людей у списку санкцій з політичних причин", – сказав він.

Окрім цього, за словами дипломата, під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій проти РФ у березні Словаччина та Угорщина продовжували тиснути на ЄС, щоб також викреслили зі списку самого Усманова.

"Цього разу переговори тривали з вечора п’ятниці до ранку суботи, 14 березня, коли Словаччина нарешті заявила, що погоджується продовжити санкції, залишивши імена Усманова та [Михаїла] Фрідмана у списку", – додав він.

Нагадаємо, видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

