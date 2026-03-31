Брюссель наполягатиме на скасуванні Словаччиною вищих цін на пальне для іноземців

Європейська комісія вважає встановлення більш високих цін на пальне для іноземців у Словаччині дискримінаційним заходом і продовжує вимагати скасування цієї практики.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Шивонн МакГаррі у вівторок, 31 березня.

Єврокомісія вимагатиме від Словаччини скасування дискримінаційних цін на пальне для іноземців.

"Ми взяли до відома, що уряд Словаччини ухвалив захід, що встановлює 30-денне обмеження ціни на дизельне пальне у Словаччині, який запровадив диференційоване ціноутворення на дизельне пальне для місцевих та іноземних транспортних засобів. Звісно, з вищими цінами для транспортних засобів з іноземними реєстраційними номерами. Ми вважаємо цей захід вкрай дискримінаційним і таким, що суперечить законодавству ЄС", – заявила МакГаррі.

Вона додала, що, звичайно, ЄС "розуміє необхідність підтримки громадян у цей час".

"Але заходи не повинні дискримінувати за ознакою національності, а також, звісно, підривати цілісність внутрішнього ринку", – наголосила речниця.

За її словами, Єврокомісія "вживатиме відповідних правових заходів для забезпечення дотримання законодавства" ЄС.

"Саме тому ми минулого тижня надіслали лист до словацької влади з проханням про відповідь", – повідомила Шивонн МакГаррі.

Вона пояснила, що наразі Єврокомісія не встановлювала для Словаччини жодних термінів на реагування.

"Держави-члени можуть вживати заходів для підтримки своїх громадян, але ці заходи не повинні бути дискримінаційними. Одним із прикладів, які ми чітко зазначили, є те, що держави-члени можуть знизити акцизний податок на пальне. Деякі держави-члени вже це зробили. Комісія підтримує будь-який захід, що приносить користь усім громадянам ЄС", – озвучила позицію Єврокомісії речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", 31 березня стало відомо, що Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та словацькою реєстрацією.

