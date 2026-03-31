Брюссель будет настаивать на отмене Словакией более высоких цен на топливо для иностранцев

Европейская комиссия считает установление более высоких цен на топливо для иностранцев в Словакии дискриминационной мерой и продолжает требовать отмены этой практики.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Шивонн МакГарри во вторник, 31 марта.

Как отметила МакГарри, Еврокомиссия приняла к сведению, что правительство в Братиславе одобрило соответствующую меру, однако будет требовать отмены дискриминационных цен на топливо для иностранцев.

"Мы приняли к сведению, что правительство Словакии приняло меру, устанавливающую 30-дневное ограничение цены на дизельное топливо в Словакии, который ввел дифференцированное ценообразование на дизельное топливо для местных и иностранных транспортных средств. Конечно, с более высокими ценами для транспортных средств с иностранными регистрационными номерами. Мы считаем эту меру крайне дискриминационной и противоречащей законодательству ЕС", – заявила МакГарри.

Она добавила, что, конечно, ЕС "понимает необходимость поддержки граждан в это время".

"Но меры не должны дискриминировать по признаку национальности, а также подрывать целостность внутреннего рынка", – подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, Еврокомиссия "будет принимать соответствующие правовые меры для обеспечения соблюдения законодательства" ЕС.

"Именно поэтому мы на прошлой неделе направили письмо к словацким властям с просьбой об ответе", – сообщила Шивонн МакГарри.

Она пояснила, что пока Еврокомиссия не устанавливала для Словакии никаких сроков на реагирование.

"Государства-члены могут принимать меры для поддержки своих граждан, но эти меры не должны быть дискриминационными. Одним из примеров, которые мы четко отметили, является то, что государства-члены могут снизить акцизный налог на топливо. Некоторые государства-члены уже это сделали. Комиссия поддерживает любую меру, которая приносит пользу всем гражданам ЕС", – озвучила позицию Еврокомиссии пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", 31 марта стало известно, что Словакия отвергла призыв Брюсселя отменить меры, которые предусматривают разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и словацкой регистрацией.

