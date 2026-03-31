У чеському Брно встановлять спеціальні пастки через нашестя диких кабанів

У чеському місті Брно почнуть тестувати "гуманні" пастки для диких кабанів, щоб зменшити їхню популяцію.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Лісівники почнуть встановлювати спеціальні загони-пастки для кабанів в околицях Брно, що дозволятиме відловлювати і відселяти звірів подалі від міста.

Експеримент стане новим кроком у спробах стримати зростання популяції диких кабанів у цій місцевості. Кабани у багатьох районах Чехії адаптувались до життя поруч з людьми і не бояться їх, та часто роблять шкоду у садах та навіть на футбольних стадіонах.

Пастки виглядатимуть як двометрова дерев’яна загорожа, всередині якої встановлюватимуть годівниці з кукурудзою та вівсом. Якщо кабан забреде туди поїсти, спрацює спеціальний механізм, який закриє двері до загону.

Завдяки постійній роботі камери служби одразу знатимуть, що пастка спрацювала. Впійманих таким чином свиноматок з поросятами вивозитимуть у більш дику місцевість.

Дві загорожі вже встановили. Локацію не розкривають, щоб не привабити туди вандалів та охочих просто подивитися.

Поки невідомо, наскільки ефективними будуть пастки, оскільки кабани – досить розумні звірі. Втім, у далекому минулому вони активно застосовувалися.

Якщо експериментальні пастки спрацюють успішно, їхню кількість розширять. Встановлювати пастки будуть в першу чергу у "перенаселеній" кабанами місцевості поруч із забудовою, де відстріл надто ризикований.

Кабани масово проживають і у лісопаркових зонах польських міст, зокрема Кракова й Варшави, іноді створюючи проблеми своєю присутністю.

Німецька поліція нещодавно зупинила роботу ТРЦ у Берліні, куди забрів дикий кабан.