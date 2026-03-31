В чешском Брно установят специальные ловушки из-за нашествия диких кабанов

В чешском городе Брно начнут тестировать "гуманные" ловушки для диких кабанов, чтобы сократить их популяцию.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Лесники начнут устанавливать специальные загоны-ловушки для кабанов в окрестностях Брно, что позволит отлавливать и переселять животных подальше от города.

Эксперимент станет новым шагом в попытках сдержать рост популяции диких кабанов в этой местности. Кабаны во многих районах Чехии адаптировались к жизни рядом с людьми и часто наносят ущерб в садах и даже на футбольных стадионах.

Ловушки будут выглядеть как двухметровое деревянное ограждение, внутри которого будут устанавливаться кормушки с кукурузой и овсом. Если кабан забредет туда поесть, сработает специальный механизм, который закроет дверь в загон.

Благодаря постоянной работе камеры службы сразу узнают, что ловушка сработала. Пойманных таким образом свиноматок с поросятами будут вывозить в более дикую местность.

Две ограды уже установили. Местоположение не раскрывают, чтобы не привлечь туда вандалов и желающих просто посмотреть.

Пока неизвестно, насколько эффективными будут ловушки, поскольку кабаны – довольно умные животные. Впрочем, в далеком прошлом они активно применялись.

Если экспериментальные ловушки сработают успешно, их количество увеличат. Устанавливать ловушки будут в первую очередь в "перенаселенной" кабанами местности рядом с жилой застройкой, где отстрел слишком рискован.

Кабаны массово обитают и в лесопарковых зонах польских городов, в частности Кракова и Варшавы, иногда создавая проблемы своим присутствием.

Немецкая полиция недавно приостановила работу ТРЦ в Берлине, куда забрел дикий кабан.