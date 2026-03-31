Португалія перебрала в Італії охорону повітряного простору над Естонією

У вівторок, 31 березня, на естонській авіабазі Емарі відбулася урочиста церемонія зі зміни чергової ланки в рамках місії повітряного патрулювання НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Військовослужбовці ВПС Італії передали чергування військовослужбовцям ВПС Португалії, чиї пілоти винищувачів F-16 охоронятимуть повітряний простір Естонії.

Начальник штабу ВПС Естонії полковник Фреді Кару подякував італійським військовослужбовцям за охорону повітряного простору Естонії та інших країн Балтії. Він також привітав нових змінників, на яких попереду чекає 4-місячна ротація в Емарі.

"Військово-повітряні сили Італії виконали на авіабазі Емарі вельми цінну роботу, і ми хочемо висловити їм вдячність за успішну службу. Народ Естонії і всього Балтійського регіону високо цінує ваш внесок, включно з вашою готовністю і точними діями під час реагування на інциденти, пов'язані з безпекою повітряного простору", – сказав полковник Кару.

"Місія з охорони повітряного простору Балтії наочно демонструє силу стримування і оборонної позиції НАТО. Моя щира подяка тим 800 італійським військовослужбовцям, які зробили все, щоб наш повітряний простір був захищений. У найскладніші моменти цієї місії ви підтвердили, що стримування – це не просто концепція. Це команда, підготовка та управлінські рішення, які бездоганно працюють навіть тоді, коли на кону стоїть дуже багато чого", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Для ВПС Португалії це дев'ята участь у місії з охорони повітряного простору країн Балтії і вдруге в Естонії – востаннє вони брали участь минулого року. Підрозділ тримає свої винищувачі на авіабазі в постійній готовності, за необхідності виконує розпізнавальні польоти і регулярно бере участь у тренувальних польотах.

Військово-повітряні сили країн НАТО охороняють повітряний простір країн Балтії з 2004 року. Винищувачі альянсу розміщені на авіабазах Шяуляй і Емарі в Литві та Естонії відповідно.

У вівторок Франція та Румунія перебрали на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії з бази у Шяуляї.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня в повітряному просторі Естонії перебувало менш як 10 іноземних безпілотників, Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три місця, де вони могли впасти.

Також повідомлялося, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві. МЗС України перепросило у країн Балтії за ці інциденти.

Місію повітряної поліції НАТО залучали під час цих інцидентів.