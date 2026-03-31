Франція і Румунія перебирають на себе місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, яку завершує Іспанія, у вівторок буде поновлена французькими військами, яким допомагатимуть колеги з Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У вівторок на авіабазі Шяуляй відбудеться церемонія зміни військових підрозділів, які виконують цю місію.

Новоприбулі французькі військові з чотирма винищувачами Dassault Rafale переймуть місію повітряної поліції від Королівських ВПС Іспанії, які охороняли небо над країнами Балтії за допомогою винищувачів F-18 Hornet.

Як повідомило Міністерство національної оборони Литви, в місії взяли участь близько 200 військовослужбовців, включаючи пілотів, техніків, медичний персонал, групи підтримки, зв'язківців та інших фахівців.

Під час місії контингент, дислокований у Шяуляї, спілкувався з громадою міста, приймав школярів і студентів на екскурсіях, брав участь у міських заходах, а також надавав підтримку мешканцям комплексного будинку-інтернату.

Підрозділ ВПС Румунії з шістьма винищувачами F-16 Fighting Falcon прибуває до Литви як додатковий контингент.

Військовослужбовці ВПС Франції братимуть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії вже вдев'яте, а румунські військовослужбовці – вчетверте.

Місія Альянсу з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії здійснюється з Литви і Естонії.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня в повітряному просторі Естонії перебувало менш як 10 іноземних безпілотників, Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три місця, де вони могли впасти.

Також повідомлялося, що під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві. МЗС України перепросило у країн Балтії за ці інциденти.

Місію повітряної поліції НАТО залучали під час цих інцидентів.