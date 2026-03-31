Португалия взяла у Италии охрану воздушного пространства над Эстонией

Во вторник, 31 марта, на эстонской авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония по смене очередного звена в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Военнослужащие ВВС Италии передали дежурство военнослужащим ВВС Португалии, чьи пилоты истребителей F-16 будут охранять воздушное пространство Эстонии.

Начальник штаба ВВС Эстонии полковник Фреди Кару поблагодарил итальянских военнослужащих за охрану воздушного пространства Эстонии и других стран Балтии. Он также поздравил новых сменщиков, которым предстоит 4-месячная ротация в Эмари.

"Военно-воздушные силы Италии выполнили на авиабазе Эмари весьма ценную работу, и мы хотим выразить им благодарность за успешную службу. Народ Эстонии и всего Балтийского региона высоко ценит ваш вклад, включая вашу готовность и точные действия при реагировании на инциденты, связанные с безопасностью воздушного пространства", – сказал полковник Кару.

"Миссия по охране воздушного пространства Балтии наглядно демонстрирует силу сдерживания и оборонительной позиции НАТО. Моя искренняя благодарность тем 800 итальянским военнослужащим, которые сделали все, чтобы наше воздушное пространство было защищено. В самые сложные моменты этой миссии вы подтвердили, что сдерживание – это не просто концепция. Это команда, подготовка и управленческие решения, которые безупречно работают даже тогда, когда на кону стоит очень многое", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Для ВВС Португалии это девятое участие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии и второй раз в Эстонии – последний раз они участвовали в прошлом году. Подразделение держит свои истребители на авиабазе в постоянной готовности, при необходимости выполняет опознавательные полеты и регулярно участвует в тренировочных полетах.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.

Во вторник Франция и Румыния взяли на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии с базы в Шяуляе.

Напомним, в ночь на 31 марта в воздушном пространстве Эстонии находилось менее 10 иностранных беспилотников, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проверяет три места, где они могли упасть.

Также сообщалось, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве. МИД Украины принес извинения странам Балтии за эти инциденты.

Миссию воздушной полиции НАТО привлекали во время этих инцидентов.