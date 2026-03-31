Прем’єри Польщі і Ірландії розкритикували Угорщину після "зливу" розмов Сійярто і Лаврова

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і його ірландський колега Міхол Мартін виступили з різкою критикою на адресу угорського уряду після викриття прямої координації дій між главами МЗС Угорщини і Росії.

Про це прем’єри заявили у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Туск і Мартін заявили, що тон записаної розмови свідчить про "неприйнятний" і "шанобливий тон" з боку міністра країни ЄС.

Туск виступив з незвично різкими коментарями: "Те, що ми почули, і те, що ми вже підозрювали, є лише підтвердженням глибоко тривожної політичної залежності уряду Віктора Орбана і його міністра закордонних справ Сійярто безпосередньо від влади в Москві".

"Давно я не чув нічого настільки невтішного, якщо взагалі чув. Ці записи свідчать не лише про політичну залежність будапештського уряду від Москви, але й про те, наскільки неприйнятними і химерними є ці відносини", – додав він.

"Міністр закордонних справ європейської країни – члена Європейського Союзу – звітує перед міністром закордонних справ Росії про виконання завдання і просить набратися терпіння, бо знає, що у нього є ще кілька завдань, які потрібно виконати? Навряд чи можна уявити щось більш огидне", – зазначив Туск.

Водночас він наголосив: Польща любить Угорщину, а поляки люблять угорський народ.

"Трагедія полягає в тому, що уряд Віктора Орбана – безумовно, сам Орбан і міністр Сійярто – фактично давно покинули Європейський Союз", – зазначив Туск.

Мартін приєднався до нього, додавши: "Я думаю, що це дуже зловісний розвиток подій. Це підтверджує те, що багато хто підозрював: угорський уряд вже давно виконує замовлення Росії в Європейському Союзі".

"Шанобливий тон розмови викликав тривогу, і це дійсно дуже серйозна ситуація, коли в Європейському Союзі спостерігається такий тип поведінки, і це дуже показово для відносин між угорським урядом і російським урядом. ... Це неприйнятно", – заявив прем'єр Ірландії.

Як повідомляла "Європейська правда", 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ та заявив, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

В Єврокомісії нагадали, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення інформації із засідань Ради ЄС.