Премьеры Польши и Ирландии раскритиковали Венгрию после "слива" разговоров Сийярто и Лаврова

Премьер-министр Польши Дональд Туск и его ирландский коллега Михол Мартин выступили с резкой критикой в адрес венгерского правительства после разоблачения прямой координации действий между главами МИД Венгрии и России.

Об этом премьеры заявили в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Туск и Мартин заявили, что тон записанного разговора свидетельствует о "неприемлемом" и "уважительном тоне" со стороны министра страны ЕС.

Туск выступил с необычно резкими комментариями: "То, что мы услышали, и то, что мы уже подозревали, является лишь подтверждением глубоко тревожной политической зависимости правительства Виктора Орбана и его министра иностранных дел Сийярто непосредственно от власти в Москве".

"Давно я не слышал ничего настолько неутешительного, если вообще слышал. Эти записи свидетельствуют не только о политической зависимости будапештского правительства от Москвы, но и о том, насколько неприемлемыми и причудливыми являются эти отношения", – добавил он.

"Министр иностранных дел европейской страны – члена Европейского Союза – отчитывается перед министром иностранных дел России о выполнении задачи и просит набраться терпения, потому что знает, что у него есть еще несколько задач, которые нужно выполнить? Вряд ли можно представить что-то более отвратительное", – отметил Туск.

В то же время он подчеркнул: Польша любит Венгрию, а поляки любят венгерский народ.

"Трагедия заключается в том, что правительство Виктора Орбана – безусловно, сам Орбан и министр Сийярто – фактически давно покинули Европейский Союз", – отметил Туск.

Мартин присоединился к нему, добавив: "Я думаю, что это очень зловещее развитие событий. Это подтверждает то, что многие подозревали: венгерское правительство уже давно выполняет заказ России в Европейском Союзе".

"Почтительный тон разговора вызвал тревогу, и это действительно очень серьезная ситуация, когда в Европейском Союзе наблюдается такой тип поведения, и это очень показательно для отношений между венгерским правительством и российским правительством. ... Это неприемлемо", – заявил премьер Ирландии.

Как сообщала "Европейская правда", 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ и заявил, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

В Еврокомиссии напомнили, что Сийярто уже получал замечания о недопустимости разглашения информации с заседаний Совета ЕС.