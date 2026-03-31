Сибіга: Україна отримала запевнення від Рубіо щодо американської зброї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже, що спілкувався із державним секретарем США Марко Рубіо щодо "перенаправлення зброї США" на Близький Схід.

Про це він розповів під час спільної із головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Сибіга зазначив, що під час засідання "Великої сімки", що відбулося у Парижі, мав коротку розмову із Рубіо щодо американської зброї.

"Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон", – запевнив український міністр.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що від Йорданії, Кувейту, Бахрейну та Оману є запити на співпрацю з Україною щодо систем захисту та передачі досвіду військових.

Нещодавно український президент заявив, що перенаправлення зброї США, призначеної для України, на Близький Схід не відбувалося, проте подальші дії залежать від багатьох факторів, зокрема, тривалості війни в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.