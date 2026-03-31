Сибига: Украина получила заверения от Рубио относительно американского оружия

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что обсуждал с государственным секретарем США Марко Рубио вопрос о "перенаправлении американского оружия" на Ближний Восток.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с главой дипломатического ведомства ЕС Каей Каллас в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сибига отметил, что во время заседания "Большой семерки", которое состоялось в Париже, у него состоялся короткий разговор с Рубио по поводу американского оружия.

"Мы получили заверения, что на данный момент речь не идет о перенаправлении этой помощи в другой регион", – заверил украинский министр.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что от Иордании, Кувейта, Бахрейна и Омана поступили запросы о сотрудничестве с Украиной в сфере систем защиты и передачи опыта военных.

Недавно украинский президент заявил, что перенаправление оружия США, предназначенного для Украины, на Ближний Восток не происходило, однако дальнейшие действия зависят от многих факторов, в частности, от продолжительности войны в Иране.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.