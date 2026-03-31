Німеччина закупить бойові безпілотники у Rheinmetall на 2,4 млрд євро

Бундесвер отримає додаткові бойові безпілотники від німецького збройного концерну Rheinmetall на суму 2,4 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Очікується, що бюджетний комітет Бундестагу наступного тижня схвалить рамкову угоду, яка спочатку включатиме замовлення на зброю на суму близько 298 мільйонів євро.

За словами джерел, безпілотники Rheinmetall спочатку не показали бажаних результатів під час випробувань, що призвело до відкладення замовлення німецьким урядом. Кількість замовлених для армії дронів поки не уточнюють.

Таким чином німецький уряд продовжує закупівлі дронів-камікадзе. Наприкінці лютого бюджетний комітет Бундестагу вже дав зелене світло на замовлення компаніям Helsing та Stark Defence, з натяками на те, що третє замовлення, ймовірно, здійснюватиметься у Rheinmetall.

Парламентарі обмежили рамкову угоду для Helsing та Stark, спочатку передбачену в бюджеті в 4,3 мільярда євро, сумою в 1 мільярд євро для кожного. Це обмеження застосовуватиметься також до контракту з компанією Rheinmetall.

Нагадаємо, днями гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер опинився у центрі скандалу. В інтерв’ю The Atlantic він заявив, що в українських дронах немає інновацій та порівняв їхнє виробництво з грою в конструктор Lego. Коли мова зайшла за українські оборонні компанії Fire Point та Skyfall, Паппергер назвав їх "домогосподарками з 3D-принтерами".

Після інтерв’ю Паппергера, яке викликало резонанс, у Rheinmetall заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, особливо в умовах обмежених ресурсів.

Президент Володимир Зеленський назвав заяви Паппергера дивними.