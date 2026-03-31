Германия закупит боевые беспилотники у Rheinmetall на 2,4 млрд евро

Бундесвер получит дополнительные боевые беспилотники от немецкого оборонного концерна Rheinmetall на сумму 2,4 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага на следующей неделе одобрит рамочное соглашение, которое изначально будет включать заказ на оружие на сумму около 298 миллионов евро.

По словам источников, беспилотники Rheinmetall изначально не показали желаемых результатов во время испытаний, что привело к отложению заказа немецким правительством. Количество заказанных для армии дронов пока не уточняется.

Таким образом, немецкое правительство продолжает закупки дронов-камикадзе. В конце февраля бюджетный комитет Бундестага уже дал зеленый свет на заказы компаниям Helsing и Stark Defence, намекнув, что третий заказ, вероятно, будет осуществляться в Rheinmetall.

Парламентарии ограничили рамочное соглашение для Helsing и Stark, первоначально предусмотренное в бюджете в 4,3 миллиарда евро, суммой в 1 миллиард евро для каждого. Это ограничение будет применяться также к контракту с компанией Rheinmetall.

Напомним, на днях гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер оказался в центре скандала. В интервью The Atlantic он заявил, что в украинских дронах нет инноваций, и сравнил их производство с игрой в конструктор Lego. Когда речь зашла об украинских оборонных компаниях Fire Point и Skyfall, Паппергер назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами".

После интервью Паппергера, которое вызвало резонанс, в Rheinmetall заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Президент Владимир Зеленский назвал заявления Паппергера странными.