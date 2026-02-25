Бундестаг погодив закупівлю дронів-камікадзе на пів мільярда євро

Бюджетний комітет Бундестагу дав зелене світло на закупівлю Німеччиною тисяч бойових дронів на потреби армії у німецьких виробників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Комітет схвалив плани Міністерства оборони Німеччини, яке має намір замовити безпілотники-камікадзе у стартапів Helsing та Stark Defence на початкову суму близько 540 млн євро.

Згідно з початковим планом міністра оборони Бориса Пісторіуса, Бундестаг мав схвалити замовлення на загальну суму до 4,3 млрд євро.

Водночас бюджетний комітет зменшив загальну суму закупівлі, яка тепер становить 2 млрд євро.

Крім того, законодавці вимагають від Міноборони звітності щодо контрактів. Депутати також прийняли директиву, яка вимагає повторного схвалення парламенту як передумови для можливості подальших закупівель.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ​​назвав заплановане придбання дронів "дуже важливим кроком", враховуючи війну Росії проти України. Як відомо, ці безпілотні літальні апарати повинні допомогти бригаді Бундесверу в Литві у стримуванні Росії.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Нещодавно писали, що німецькі високопосадовці пообіцяли виділити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.