Мерц: я попросив Трампа посилити тиск на Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що закликав його посилити свій тиск на правителя Росії Владіміра Путіна для завершення війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", канцлер заявив у спілкуванні з журналістами.

Мерц розповів, що вони з Трампом погодилися з потребою якомога швидше завершити війну Росії проти України. Однак канцлер висловив сумніви щодо готовності Путіна припинити бойові дії.

"Я також повідомив вам, що в Європі існують великі сумніви, чи президент Путін дійсно готовий погодитися на мирну угоду, яка буде прийнятною як для України, так і для Європи. Росія грає на виграш часу і тим самим діє всупереч волі американського президента", – сказав Мерц,

Крім того, за словами канцлера, він порушив питання залученості європейців у переговорний процес між США, Україною та Росією.

Мерц наголосив, що будь-яка угода, укладена без участі Європи, не матиме чинності.

"Ми не готові прийняти угоду, яка буде укладена без нашого відома. Тільки коли Вашингтон знову почне тиснути на Росію, президент Путін буде готовий піти на поступки. З іншого боку, я висловився за те, щоб переговори між Сполученими Штатами, Україною та Росією, включали європейців", – сказав канцлер.

Як повідомлялося, під час зустрічі з Трампом Мерц сказав йому, що Україна має зберегти території, які перебувають під її контролем, в рамках будь-якої подальшої угоди.

Перед зустріччю в офісі Мерца зазначили, що Берлін розраховує на чітку позицію Трампа щодо торговельної політики, війни в Україні та статті про взаємну оборону НАТО.