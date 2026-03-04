Мерц сказав Трампу, що Україна має зберегти свою територію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого візиту до Білого дому сказав президенту США Дональду Трампу, що по завершенню війни Україна має зберегти свою територію.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц сказав на початку зустрічі з Трампом, трансляцію якої вів Білий дім.

Мерц, який перебував у Вашингтоні на переговорах з американським президентом, наголосив, що Україна не повинна погоджуватися на подальші територіальні поступки.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна має зберегти свою територію та свої інтереси безпеки, і ми про це поговоримо", – сказав канцлер лідеру США.

Журналісти запитали Трампа, де у списку його пріоритетів зараз знаходиться завершення війни в Україні, враховуючи американську операцію проти Ірану.

Глава Білого дому запевнив, що це питання досі має найвищу пріоритетність для нього.

"Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одне з найлегших (завдань). Я завершив вісім воєн, і, можливо, на одну більше", – наголосив Трамп.

Він також згадав про "найвищий рівень ненависті" між президентом України Володимиром Зеленським та правителем Росії Владіміром Путіним.

Нагадаємо, прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що нині немає ясності щодо термінів і місця чергових мирних переговорів між Росією, США та Україною, оскільки проведення перемовин в Абу-Дабі, як це планувалося раніше, не виглядає можливим.

У Єврокомісії позицію Москви назвали "виправданням" та спробою затягнути переговорний процес.

Перед цим український президент заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.