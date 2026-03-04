Мерц: я попросил Трампа усилить давление на Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что призвал его усилить давление на правителя России Владимира Путина для завершения войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", канцлер заявил в беседе с журналистами.

Мерц рассказал, что они с Трампом согласились с необходимостью как можно скорее завершить войну России против Украины. Однако канцлер выразил сомнения относительно готовности Путина прекратить боевые действия.

"Я также сообщил вам, что в Европе существуют большие сомнения, действительно ли президент Путин готов согласиться на мирное соглашение, которое будет приемлемым как для Украины, так и для Европы. Россия играет на выигрыш времени и тем самым действует вопреки воле американского президента", – сказал Мерц,

Кроме того, по словам канцлера, он поднял вопрос вовлеченности европейцев в переговорный процесс между США, Украиной и Россией.

Мерц подчеркнул, что любое соглашение, заключенное без участия Европы, не будет иметь силы.

"Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено без нашего ведома. Только когда Вашингтон снова начнет давить на Россию, президент Путин будет готов пойти на уступки. С другой стороны, я высказался за то, чтобы переговоры между Соединенными Штатами, Украиной и Россией включали европейцев", – сказал канцлер.

Как сообщалось, во время встречи с Трампом Мерц сказал ему, что Украина должна сохранить территории, которые находятся под ее контролем, в рамках любого дальнейшего соглашения.

Перед встречей в офисе Мерца отметили, что Берлин рассчитывает на четкую позицию Трампа по торговой политике, войне в Украине и статье о взаимной обороне НАТО.