У німецькому уряді назвали очікування від зустрічі Мерца і Трампа

Перед зустріччю канцлера Фрідріха Мерца з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі німецький уряд розраховує на чітку позицію Трампа щодо торговельної політики, війни в Україні та статті про взаємну оборону НАТО.

Про це заявив координатор уряду Німеччини з трансатлантичних питань Метін Хакверді в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, передає "Європейська правда".

Мерц прибув до Вашингтона о 5.40 за центральноєвропейським часом.

"Німеччина хоче безпеки для торгівлі та інвестицій з боку США, а також тривалої надійності у підтримці України. Було б дуже добре, якби Трамп підтвердив свою чітку прихильність до статті 5 договору НАТО, тобто до положення про взаємну оборону", – сказав Хакверді.

"Якщо канцлер досягне всього цього, його поїздка буде величезним успіхом", – додав він.

Мерц є першим представником європейського уряду, який зустрінеться з президентом США з початку війни з Іраном. Після зустрічі з бізнес-лідерами у вівторок вранці Мерц очікується у Білому домі у Вашингтоні (11:00 за місцевим часом, 17:00 за центральноєвропейським часом). Після підписання книги відвідувачів запланована півгодинна зустріч з Трампом в Овальному кабінеті.

Серед тем обговорення – митна політика Трампа та подальша підтримка України. Після ескалації конфлікту з Іраном у вихідні Мерц оголосив, що також має намір обговорити це питання з Трампом.

Це третій візит Мерца до Вашингтона на посаді канцлера.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів по Ірану.

Крім того, Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.

Також американський президент заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.