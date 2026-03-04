ЗМІ: ЦРУ готує курдське повстання проти Ірану

Центральне розвідувальне управління США працює над озброєнням курдських сил, аби спровокувати народне повстання в Ірані.

Про це повідомили CNN кілька ознайомлених співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, адміністрація американського президента Дональда Трампа веде активні переговори з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку про надання їм військової підтримки.

Іранські курдські збройні угруповання мають тисячі бійців, які діють уздовж іраксько-іранського кордону, переважно в іракському Курдистані.

Як зазначається, декілька угруповань з початку війни в Ірані опублікували публічні заяви, в яких натякають на неминучі дії та закликають іранські збройні сили перейти на їхній бік.

Як стверджує один зі співрозмовників, у вівторок, 3 березня, Трамп провів переговори з президентом Демократичної партії Іранського Курдистану (KDPI) Мустафою Хіджрі. KDPI стала однією з мішеней для Корпусу вартових Ісламської революції.

За словами іранського курдського посадовця, іранські курдські опозиційні сили, як очікується, візьмуть участь у наземній операції в західному Ірані найближчими днями.

"Ми вважаємо, що зараз у нас є великі шанси", – сказав співрозмовник.

Ще троє співрозмовників стверджують, що Трамп також зателефонував у неділю, 1 березня, іракським курдським лідерам, щоб обговорити військову операцію США в Ірані та те, як США і курди могли б співпрацювати в міру просування місії.

Один обізнаний співрозмовник зазначив, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і притиснули їх, щоб беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи бути знову розстріляними, як це сталося під час заворушень у січні.

Інший американський посадовець сказав, що курди могли б допомогти посіяти хаос у регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму.

Ще інші ідеї зосереджувалися на тому, чи могли б курди захопити і утримувати територію в північній частині Ірану, що створило б буферну зону для Ізраїлю.

Втім, один зі співрозмовників стверджує, що оцінки американських спецслужб постійно вказують на те, що іранські курди наразі не мають впливу чи ресурсів, щоб підтримати успішне повстання проти уряду.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану, внаслідок якої було вбито аятолу Хаменеї.

Після цього Трамп казав, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.

Читайте детально: Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа

