СМИ: ЦРУ готовит курдское восстание против Ирана

Центральное разведывательное управление США работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране.

Об этом сообщили CNN несколько осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, администрация американского президента Дональда Трампа ведет активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Иранские курдские вооруженные группировки имеют тысячи бойцов, которые действуют вдоль иракско-иранской границы, преимущественно в иракском Курдистане.

Как отмечается, несколько группировок с начала войны в Иране опубликовали публичные заявления, в которых намекают на неизбежные действия и призывают иранские вооруженные силы перейти на их сторону.

Как утверждает один из собеседников, во вторник, 3 марта, Трамп провел переговоры с президентом Демократической партии Иранского Курдистана (KDPI) Мустафой Хиджри. KDPI стала одной из мишеней для Корпуса стражей Исламской революции.

По словам иранского курдского чиновника, иранские курдские оппозиционные силы, как ожидается, примут участие в наземной операции в западном Иране в ближайшие дни.

"Мы считаем, что сейчас у нас есть большие шансы", – сказал собеседник.

Еще трое собеседников утверждают, что Трамп также позвонил в воскресенье, 1 марта, иракским курдским лидерам, чтобы обсудить военную операцию США в Иране и то, как США и курды могли бы сотрудничать по мере продвижения миссии.

Один осведомленный собеседник отметил, что идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы взяли на себя иранские силы безопасности и прижали их, чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на улицы, не рискуя быть снова расстрелянными, как это произошло во время беспорядков в январе.

Другой американский чиновник сказал, что курды могли бы помочь посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы иранского режима.

Еще другие идеи сосредоточивались на том, могли ли бы курды захватить и удерживать территорию в северной части Ирана, что создало бы буферную зону для Израиля.

Впрочем, один из собеседников утверждает, что оценки американских спецслужб постоянно указывают на то, что иранские курды в настоящее время не имеют влияния или ресурсов, чтобы поддержать успешное восстание против правительства.

Напомним, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, в результате которой был убит аятолла Хаменеи.

После этого Трамп сказал, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.