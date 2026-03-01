Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче переговорів

Через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких загинув аятола Алі Хаменеї і регіон опинився в стані війни, президент США Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.

Про це він сказав The Atlantic, передає "Європейська правда".

"Вони хочуть вести переговори, і я погодився на це, тому буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали запропонувати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп.

На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями в неділю чи понеділок, Трамп відповів: "Я не можу вам цього сказати".

Він зазначив, що деякі іранці, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже не живі. "Більшість цих людей померли. Деякі з тих, з ким ми мали справу, померли, бо це був великий – це був великий удар", – сказав він.

"Вони мали зробити це раніше. Вони могли укласти угоду. Вони мали зробити це раніше. Вони грали занадто хитро", – заявив Трамп.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.