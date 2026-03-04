Бельгія встановила 10 млн євро застави за заарештований російський танкер

Бельгія визначила заставу в розмірі 10 мільйонів євро на танкер "тіньового флоту" РФ Ethera, який військові країни заарештували в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання HNL.

У неділю стало відомо, що бельгійська армія захопила нафтовий танкер, що належить російському "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

"Було виявлено 45 порушень. Вони в основному стосувалися підроблених сертифікатів, що випливали з виявлення того, що судно ходило під фальшивим гвінейським прапором", – йдеться у заяві бельгійського уряду.

Зазначається, що після сплати застави, проведення перевірок та отримання правильного прапора та сертифікатів, судно Ethera зможе знову вирушити у плавання.

До того часу екіпаж з 21 особи повинен залишатися на борту. Він складається з російського капітана, семи офіцерів та тринадцяти інших членів екіпажу, здебільшого індійського походження.

"Наш уряд вживає рішучих заходів проти суден "тіньового флоту". За допомогою цієї операції ми забезпечуємо дотримання санкцій ЄС, захищаємо Північне море та стримуємо фінансування війни Росії в Україні", – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Раніше писали, що прокуратура Бельгії розпочала розслідування проти затриманого танкера "тіньового флоту" РФ.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.