Макрон пояснив Зеленському, що буде змушений відпустити затриманий "тіньовий" танкер РФ

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові 29 січня пояснив українському колезі Володимиру Зеленському, що буде змушений відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту" через вимоги французького законодавства.

Про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент України розповів, що у розмові з французьким лідером подякував йому за затримання підсанкційного танкера Grinch, який належить до "тіньового флоту" РФ.

Макрон повідомив Зеленському, що планує змінити законодавство, щоб надалі затримані російські танкери залишалися заарештованими у Франції.

Український президент закликав європейські держави слідувати прикладу Франції та зупиняти і арештовувати танкери "тіньового флоту".

"Це ж питання до всіх держав. Принаймні до північних, морських держав, які мають на це вплив. Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити. Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше", – заявив Зеленський.

За словами президента, конфіскація танкерів "тіньового флоту" РФ – це один з інструментів, які пришвидшать завершення війни.

Нагадаємо, 22 січня Франція затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо несправжнього прапора судна.Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

28 січня повідомляли, що затриманий Францією нафтовий танкер Grinch, який вважають судном "тіньового флоту" РФ, залишатиметься "знерухомленим" до подальших рішень з цього приводу.

Напередодні Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до жорстких заходів щодо суден "тіньового флоту" РФ у 20-му пакеті санкцій ЄС.