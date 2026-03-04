Бельгия установила 10 млн евро залога за арестованный российский танкер

Бельгия наложила залог в размере 10 миллионов евро на танкер "теневого флота" РФ Ethera, который военные страны арестовали в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание HNL.

В воскресенье стало известно, что бельгийская армия захватила нефтяной танкер, принадлежащий российскому "теневому флоту" и находящийся под санкциями ЕС и Великобритании.

"Было выявлено 45 нарушений. Они в основном касались поддельных сертификатов, вытекающих из обнаружения того, что судно ходило под фальшивым гвинейским флагом", – говорится в заявлении бельгийского правительства.

Отмечается, что после уплаты залога, проведения проверок и получения правильного флага и сертификатов, судно Ethera сможет снова отправиться в плавание.

До тех пор экипаж из 21 человека должен оставаться на борту. Он состоит из российского капитана, семи офицеров и тринадцати других членов экипажа, в основном индийского происхождения.

"Наше правительство принимает решительные меры против судов "теневого флота". С помощью этой операции мы обеспечиваем соблюдение санкций ЕС, защищаем Северное море и сдерживаем финансирование войны России в Украине", – заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Ранее писали, что прокуратура Бельгии начала расследование против задержанного танкера "теневого флота" РФ.

Напомним, 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения о фальшивом флаге судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.