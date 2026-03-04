Ле Пен: європейці мають купувати французьке обладнання, якщо хочуть ядерний захист

Неформальна лідерка ультраправих Франції Марін Ле Пен заявила, що європейські союзники повинні купувати французьке обладнання, якщо хочуть скористатися ядерним захистом Парижа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи через два дні після того, як президент Емманюель Макрон оголосив про значні зміни в ядерній доктрині Франції, включаючи потенційне тимчасове розгортання винищувачів з ядерною зброєю у європейських союзників, Ле Пен сказала, що "не бачить сенсу" в такому розгортанні.

Ле Пен додала: "Я скажу нашим союзникам, що згодна на географічне розгортання, але тоді має бути щось натомість, зокрема придбання французького обладнання".

"Розміщувати нашу ядерну зброю в країнах, які купують американські F-35... це велика суперечність", – сказала вона.

Можливе розгортання винищувачів було одним з елементів зусиль Макрона щодо посилення ядерної співпраці з партнерами. Він також оголосив, що Франція проведе спільні ядерні навчання, але наголосив, що остаточний контроль над рішенням про запуск ядерної зброї залишатиметься в руках французького президента, який також продовжуватиме самостійно визначати так звані життєво важливі інтереси країни.

Крайні праві протягом місяців звинувачували Макрона в тому, що він розглядає можливість відмови від суверенітету Франції над її ядерним арсеналом, після того, як він відкрив двері для стратегічного ядерного співробітництва з європейськими союзниками протягом останніх кількох років.

"Національне об'єднання" наразі лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами 2027 року, що може поставити крайню праву партію на чолі одного з двох єдиних ядерних арсеналів Європи.

Ле Пен є офіційним кандидатом у президенти від своєї партії, хоча рішення апеляційного суду у справі про розтрату коштів ЄС може змусити її передати естафету президенту "Національного об'єднання" Жордану Барделла.

Після виступу Макрона в понеділок Ле Пен і Барделла випустили спільну заяву, в якій виклали підхід своєї партії до ядерної зброї.

Нагадаємо, Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.