Укр Рус Eng

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 17:25 — Іванна Костіна

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вісім європейських країн зацікавлені в запропонованому ним "розширеному ядерному стримуванні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

 "Сьогодні може розпочатися новий етап французького стримування. Ми вступаємо на шлях того, що я б назвав "розширеним стримуванням", – сказав Макрон.

Вісім європейських країн "погодилися" взяти участь у "розширеному стримуванні", запропонованому Францією: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія, зазначив Емманюель Макрон.

Він одразу ж уточнив інституційні рамки. "Я вважаю за краще одразу ж заявити про це. Не буде ні спільного прийняття остаточного рішення, ні спільного планування, ні спільного виконання. Згідно з нашою Конституцією, це належить виключно до компетенції президента Республіки, який несе відповідальність перед французьким народом", – продовжив глава держави.

"Отже, не буде також спільного визначення життєво важливих інтересів, яке залишиться питанням суверенного судження нашої країни", – уточнив він.

Нагадаємо, Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

За його словами, Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Макрон Ядерна зброя
Реклама: