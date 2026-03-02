Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вісім європейських країн зацікавлені в запропонованому ним "розширеному ядерному стримуванні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Сьогодні може розпочатися новий етап французького стримування. Ми вступаємо на шлях того, що я б назвав "розширеним стримуванням", – сказав Макрон.

Вісім європейських країн "погодилися" взяти участь у "розширеному стримуванні", запропонованому Францією: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія, зазначив Емманюель Макрон.

Він одразу ж уточнив інституційні рамки. "Я вважаю за краще одразу ж заявити про це. Не буде ні спільного прийняття остаточного рішення, ні спільного планування, ні спільного виконання. Згідно з нашою Конституцією, це належить виключно до компетенції президента Республіки, який несе відповідальність перед французьким народом", – продовжив глава держави.

"Отже, не буде також спільного визначення життєво важливих інтересів, яке залишиться питанням суверенного судження нашої країни", – уточнив він.

Нагадаємо, Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

За його словами, Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".