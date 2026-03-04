Ле Пен: европейцы должны покупать французское оборудование, если хотят ядерную защиту

Неформальный лидер ультраправых Франции Марин Ле Пен заявила, что европейские союзники должны покупать французское оборудование, если хотят воспользоваться ядерной защитой Парижа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая через два дня после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил о значительных изменениях в ядерной доктрине Франции, включая потенциальное временное развертывание истребителей с ядерным оружием у европейских союзников, Ле Пен сказала, что "не видит смысла" в таком развертывании.

Ле Пен добавила: "Я скажу нашим союзникам, что согласна на географическое развертывание, но тогда должно быть что-то взамен, в частности приобретение французского оборудования".

"Размещать наше ядерное оружие в странах, которые покупают американские F-35... это большое противоречие", – сказала она.

Возможное развертывание истребителей было одним из элементов усилий Макрона по усилению ядерного сотрудничества с партнерами. Он также объявил, что Франция проведет совместные ядерные учения, но подчеркнул, что окончательный контроль над решением о запуске ядерного оружия будет оставаться в руках французского президента, который также будет продолжать самостоятельно определять так называемые жизненно важные интересы страны.

Крайне правые в течение месяцев обвиняли Макрона в том, что он рассматривает возможность отказа от суверенитета Франции над ее ядерным арсеналом, после того как он открыл двери для стратегического ядерного сотрудничества с европейскими союзниками в течение последних нескольких лет.

"Национальное объединение" сейчас лидирует в опросах перед президентскими выборами 2027 года, что может поставить крайне правую партию во главе одного из двух единых ядерных арсеналов Европы.

Ле Пен является официальным кандидатом в президенты от своей партии, хотя решение апелляционного суда по делу о растрате средств ЕС может заставить ее передать эстафету президенту "Национального объединения" Жордану Барделла.

После выступления Макрона в понедельник Ле Пен и Барделла выпустили совместное заявление, в котором изложили подход своей партии к ядерному оружию.

