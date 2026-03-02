Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї для співпраці у питаннях ядерного стримування.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що ініціатива належить йому та президенту Франції Емманюелю Макрону і вони планують певні "конкретні кроки".

.@EmmanuelMacron and I have established a nuclear steering group in which we coordinate on deterrence issues. We intend to take concrete steps before the end of this year, including conventional German participation in French nuclear exercises. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 2, 2026

"Емманюель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", – написав Мерц.

Перед цим 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон також назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

