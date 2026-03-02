Укр Рус Eng

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 18:00 — Марія Ємець

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї для співпраці у питаннях ядерного стримування. 

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише "Європейська правда". 

Мерц заявив, що ініціатива належить йому та президенту Франції Емманюелю Макрону і вони планують певні "конкретні кроки".

"Емманюель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", – написав Мерц. 

Перед цим 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон також назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

