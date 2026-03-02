Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї
Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї для співпраці у питаннях ядерного стримування.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише "Європейська правда".
Мерц заявив, що ініціатива належить йому та президенту Франції Емманюелю Макрону і вони планують певні "конкретні кроки".
.@EmmanuelMacron and I have established a nuclear steering group in which we coordinate on deterrence issues. We intend to take concrete steps before the end of this year, including conventional German participation in French nuclear exercises.– Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 2, 2026
"Емманюель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", – написав Мерц.
Перед цим 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.
Макрон також назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.