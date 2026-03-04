Уряд Словаччини погодив скасування аварійних поставок електроенергії Україні

Державна компанія Словаччини SEPS повідомила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N з посиланням на заяву директора компанії.

Директор SEPS Мартін Магат заявив, що Україна востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні.

За його словами, Київ нібито запитував екстрені постачання електроенергії після того, як Словаччина їх заборонила, але не отримав їх.

Прохання про одностороннє розірвання контракту між SEPS та "Укренерго" було подано прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про такий крок Фіцо заявив 23 лютого через зупинку постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба". За його словами, експорт електрики буде припинено доти, допоки Україна не відновить роботу "Дружби".

В "Укренерго" тоді заявили, що припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії до України. Перед тим Будапешт і Братислава зупинили експорт дизельного пального до країни.