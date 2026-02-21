Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це він сказав на заході з активістами партії "Фідес" в місті Бекешчаба, передає "Європейська правда" з посиланням на Telex

Він отримав кілька запитань від аудиторії про нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений росіянами, але угорський уряд звинуватив Україну в перебоях з постачанням. За словами Орбана, мета українців – створити економічний хаос і енергетичну надзвичайну ситуацію в Угорщині, а також призвести до поразки партії "Фідес" на квітневих виборах. "Хаос у свідомості українців – це шлях до перемоги опозиції на виборах", – сказав Орбан.

Він не виключив, що якщо українці не відновлять транзит нафтопроводом, Угорщина припинить постачання електроенергії в Україну.

"Значна частина електроенергії надходить в Україну з Угорщини.Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі", – сказав він.

"Звичайно, ми робимо деякі помилки, але не можна сказати, що ми грубі або безмозкі. Ми точно знаємо, як впоратися з такою ситуацією, і ми впораємося. Кожному, хто нас вкусить, виб'ють зуби", – погрожував Орбан українцям.

Угорщина є важливим постачальником електроенергії для України, частка імпорту з Угорщини досягала 50% у загальній структурі імпорту електроенергії в лютому 2026 року. За оцінками ExPro, Україна у 2025 році імпортувала близько 1,4 млн МВт-год з Угорщини, що складає 42% усього імпорту.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

Роберт Фіцо хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

