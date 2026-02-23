"Укренерго" каже, що обмеження постачання електрики зі Словаччини не вплине на Україну

НЕК "Укренерго" стверджує, що припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook, пише "Європейська правда".

В "Укренерго" зазначили, що останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.

"Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", – заявили у компанії.

Там додали, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК "Укренерго" наразі не надходило.

"Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації", – наголосили в "Укренерго".

Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни.

Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться, наголосили в компанії. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується відповідно до результатів проведених аукціонів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 23 лютого, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

21 лютого Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до 23 лютого не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.