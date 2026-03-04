Словакия официально разорвала соглашение с Украиной об аварийных поставках электричества

Государственная компания Словакии SEPS сообщила о расторжении контракта с украинским "Укрэнерго" на аварийные поставки электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N со ссылкой на заявление директора компании.

Директор SEPS Мартин Магат заявил, что Украина в последний раз получала аварийные поставки электричества от Словакии в январе.

По его словам, Киев якобы запрашивал экстренные поставки электроэнергии после того, как Словакия их запретила, но не получил их.

Просьба об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" была подана премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

О таком шаге Фицо заявил 23 февраля из-за остановки поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба". По его словам, экспорт электричества будет приостановлен до тех пор, пока Украина не возобновит работу "Дружбы".

В "Укрэнерго" тогда заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Перед тем Будапешт и Братислава остановили экспорт дизельного топлива в страну.