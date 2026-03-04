У Німеччині побоюються актів відплати з боку іранських "сплячих осередків"

Міністр внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Томас Штробль попереджає про можливі заходи відплати з боку іранських агентів і "сплячих осередків" на південному заході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Наші органи безпеки зберігають особливу пильність щодо заходів відплати, наприклад, з боку осіб, які діють від імені іранських спецслужб", – заявив політик.

"Ми знаємо, що іранські спецслужби активні в нашій країні", – пояснив Штробль.

Ісламська Республіка відома тим, що здійснює репресивні заходи проти іранських дисидентів та членів опозиції за межами своїх кордонів. При цьому режим не цурається насильства.

Штробль підкреслив, що наразі немає доказів, з яких можна було б зробити висновок про "конкретну загрозу для іноземних, єврейських, ізраїльських та американських установ у Баден-Вюртемберзі".

Однак Штробль зазначив: "Ми маємо абстрактну загрозу, яка в будь-який момент може перерости в конкретний напад". Рівень захисту таких установ залишається високим.

Марк Генріхманн, член Бундестагу від керівного ХДС і голова парламентського комітету з контролю, також попереджає про потенційну діяльність іранських мереж у Німеччині. Хоча іранський режим "серйозно ослаблений" війною, він все ще володіє структурами, побудованими протягом багатьох років, сказав Генріхманн.

В той же час федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт не бачить конкретної нової загрози в Німеччині. "Ми маємо абстрактну загрозу", – сказав Добріндт. Однак він додав: "Нам не відомо про конкретні плани терактів у Німеччині".

Оцінка ситуації не змінилася істотно порівняно з періодом до військової ескалації на Близькому Сході. Служби безпеки приділяють особливу увагу вразливим об'єктам, таким як американські, єврейські та ізраїльські установи. "Ми відповідно посилили заходи безпеки", – сказав Добріндт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина не братиме участі в атаках США та Ізраїлю на Іран.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.