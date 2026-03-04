В Германии опасаются актов возмездия со стороны иранских "спящих ячеек"

Министр внутренних дел немецкой земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль предупреждает о возможных мерах возмездия со стороны иранских агентов и "спящих ячеек" на юго-западе страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Наши органы безопасности сохраняют особую бдительность в отношении мер возмездия, например, со стороны лиц, действующих от имени иранских спецслужб", – заявил политик.

"Мы знаем, что иранские спецслужбы активны в нашей стране", – пояснил Штробль.

Исламская Республика известна тем, что осуществляет репрессивные меры против иранских диссидентов и членов оппозиции за пределами своих границ. При этом режим не чурается насилия.

Штробль подчеркнул, что пока нет доказательств, из которых можно было бы сделать вывод о "конкретной угрозе для иностранных, еврейских, израильских и американских учреждений в Баден-Вюртемберге".

Однако Штробль отметил: "Мы имеем абстрактную угрозу, которая в любой момент может перерасти в конкретное нападение". Уровень защиты таких учреждений остается высоким.

Марк Генрихманн, член Бундестага от правящего ХДС и председатель парламентского комитета по контролю, также предупреждает о потенциальной деятельности иранских сетей в Германии. Хотя иранский режим "серьезно ослаблен" войной, он все еще обладает структурами, построенными в течение многих лет, сказал Генрихманн.

В то же время федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт не видит конкретной новой угрозы в Германии. "Мы имеем абстрактную угрозу", – сказал Добриндт. Однако он добавил: "Нам не известно о конкретных планах терактов в Германии".

Оценка ситуации не изменилась существенно по сравнению с периодом до военной эскалации на Ближнем Востоке. Службы безопасности уделяют особое внимание уязвимым объектам, таким как американские, еврейские и израильские учреждения. "Мы соответствующим образом усилили меры безопасности", – сказал Добриндт.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не будет участвовать в атаках США и Израиля на Иран.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов участвовать в обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.