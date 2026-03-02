Вадефуль: Німеччина не братиме участі в операції проти Ірану

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина не братиме участі в атаках США та Ізраїлю на Іран.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агенція dpa.

Вадефуль зауважив, що у Німеччини немає військових можливостей долучатися до операцій США на Близькому Сході, враховуючи відсутність власних авіабаз в регіоні.

Однак міністр закордонних справ заявив, що німецькі солдати будуть захищатися, якщо зазнають атаки з боку Ірану.

Зазначимо, що підрозділи Бундесверу наразі розміщені в Йорданії та Іраку.

"Від Німеччини жодних подальших заходів, окрім цього, не буде", – додав Вадефуль.

На запитання про те, чи суперечить напад США та Ізраїлю на Іран міжнародному праву, німецький міністр сказав, що має сумніви щодо цього.

Водночас він зазначив, що Тегеран становить значну загрозу не лише для Ізраїлю та регіону, а й для Європи та Німеччини, які перебувають в зоні досяжності іранських балістичних ракет.

Вадефуль також нагадав, що Іран підтримує війну Росії проти України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Також писали, що Британія дозволила Сполученим Штатам використовувати свою авіабазу на Кіпрі для атак по Ірану.

Потім стало відомо, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Британії Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.