Чому США можуть дати "Томагавки" і прийняти Україну в НАТО – головне з інтерв’ю Джонсона

Мало хто з іноземних лідерів навіть після відставки зберігає таку популярність в Україні, як Борис Джонсон.

Колишній прем'єр Великої Британії у себе вдома вже давно (і не без скандалів) пішов з політичного Олімпу, але продовжує опікуватися українськими питаннями. Зокрема, ваги йому додають непогані особисті відносини з Дональдом Трампом і MAGA-крилом Республіканської партії США.

Цього року Джонсон приїхав до Києва на спеціальну зустріч Yalta European Strategy з сигналом про те, що союзники мають надіслати контингент в Україну, не чекаючи війни. "Європейська правда" поговорила з експрем'єром і переконалася, що стосовно росіян його бачення і надалі не збігається з українським.

Текстовий варіант інтерв’ю (також є відеоверсія) – в матеріалі "Поразка України – це коли Путін керує вашою країною". Інтерв'ю Бориса Джонсона. Далі – основні його тези.

Шанси України так просто повернути свої землі цього чи наступного року не дуже високі.

Конфлікт може буде заморожений.

Для того, щоб досягти якоїсь мирної угоди або тривалого перемир'я треба значно збільшити ціну війни для Путіна.

Треба збільшити його фінансові втрати. 300 мільярдів доларів російських активів мають піти в Україну.

Але також Україна потребує далекобійної зброї, "Томагавків".

Я вірю, що США їх нададуть. Є одна річ, яка могла б допомогти – якщо ми зможемо довести Дональду Трампу, що "Томагавки" дозволять зупинити атаки іранських дронів. Нам потрібна кампанія щодо цього.

Крім того, дійсно болючим для Путіна буде систематичне знищення танкерів "тіньового флоту". Також потрібні вторинні санкції проти тих, хто купує російський газ.

Найкращий дієвий механізм, який не дозволить статися новому нападу РФ, – це п'ята стаття НАТО.

Вважати, що США проти вступу України – це помилка. І зрештою це має статися.

Але наразі, поки цього немає – є прогрес у переговорах про інші гарантії безпеки.

Я наполягаю, що ми маємо надіслати військових в Україну вже зараз, ще під час активної війни! І не обов'язково потрібно багато солдатів – ні, невеликий контингент, але з багатьох країн. Саме для того, щоб показати, що Путін не має права вето на західний контингент в Україні.

Але на даний момент дуже бракує лідерства в цьому питанні. Уряд Британії як лідер "коаліції рішучих" повинен це очолити.

Дії Сполучених Штатів досі дуже важливі для того, щоб Україна могла боротися.

Українські військові керівники і досі кажуть, що допомога США дуже важлива. Вони надають розвіддані, які дозволяють визначати цілі для ударів. Та навіть Starlink – це американська система. А за останні кілька тижнів ми переконалися, наскільки вони важливі для України.

Тому не варто говорити, що США вийшли з процесу. Ні, США не вийшли.

Війна довела, що Україна – вільна країна. І одного дня, коли Путін піде – Україна поверне всю свою територію 1991 року.

Я сподіваюся, що це відбудеться мирним шляхом. Я сподіваюся, що одного дня у Москві буде влада, яка визнає, що Україна не є загрозою. Що Україна – це брат, друг, але народ України хоче бути вільним і незалежним.

Та зараз ми дуже далекі від цього. Є тиран у Кремлі і є російське населення, яким психологічно зманіпулювали, щоб вони підтримали цю агресію.

Я впевнений, що рано чи пізно це зміниться.

Та перш за все Україна повинна виграти війну – це означає мати вільну Україну.

Коли ви визначаєте власний курс та власну долю – це і є незалежність. Для мене це було б перемогою.

А поразка – це коли Путін керує вашою країною.

