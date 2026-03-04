Чому США можуть дати "Томагавки" і прийняти Україну в НАТО – головне з інтерв’ю Джонсона

Мало кто из иностранных лидеров даже после отставки сохраняет такую популярность в Украине, как Борис Джонсон.

Бывший премьер Великобритании у себя дома уже давно (и не без скандалов) ушел с политического Олимпа, но продолжает заниматься украинскими вопросами. В частности, вес ему придают неплохие личные отношения с Дональдом Трампом и MAGA-крылом Республиканской партии США.

В этом году Джонсон приехал в Киев на специальную встречу Yalta European Strategy с сигналом о том, что союзники должны отправить контингент в Украину, не дожидаясь войны. "Европейская правда" поговорила с экс-премьером и убедилась, что в отношении россиян его видение по-прежнему не совпадает с украинским.

Текстовый вариант интервью (также есть видеоверсия) – в материале "Поражение Украины – это когда Путин управляет вашей страной". Интервью Бориса Джонсона. Далее – основные его тезисы.

Шансы Украины так просто вернуть свои земли в этом или следующем году не очень высоки.

Конфликт может быть заморожен.

Для того, чтобы достичь какого-то мирного соглашения или длительного перемирия, нужно значительно увеличить цену войны для Путина.

Нужно увеличить его финансовые потери. 300 миллиардов долларов российских активов должны уйти в Украину.

Но Украина также нуждается в дальнобойном оружии, "Томагавках".

Я верю, что США их предоставят. Есть одна вещь, которая могла бы помочь – если мы сможем доказать Дональду Трампу, что "Томагавки" позволят остановить атаки иранских дронов. Нам нужна кампания по этому поводу.

Кроме того, действительно болезненным для Путина будет систематическое уничтожение танкеров "теневого флота". Также нужны вторичные санкции против тех, кто покупает российский газ.

Лучший действенный механизм, который не позволит произойти новому нападению РФ, – это пятая статья НАТО.

Считать, что США против вступления Украины – это ошибка. И в конце концов это должно произойти.

Но пока этого нет – есть прогресс в переговорах о других гарантиях безопасности.

Я настаиваю, что мы должны отправить военных в Украину уже сейчас, еще во время активной войны! И не обязательно нужно много солдат – нет, небольшой контингент, но из многих стран. Именно для того, чтобы показать, что Путин не имеет права вето на западный контингент в Украине.

Но на данный момент очень не хватает лидерства в этом вопросе. Правительство Великобритании как лидер "коалиции решительных" должно это возглавить.

Действия Соединенных Штатов по-прежнему очень важны для того, чтобы Украина могла бороться.

Украинские военные руководители до сих пор говорят, что помощь США очень важна. Они предоставляют разведданные, которые позволяют определять цели для ударов. Даже Starlink – это американская система. А за последние несколько недель мы убедились, насколько они важны для Украины.

Поэтому не стоит говорить, что США вышли из процесса. Нет, США не вышли.

Война доказала, что Украина – свободная страна. И однажды, когда Путин уйдет, Украина вернет всю свою территорию 1991 года.

Я надеюсь, что это произойдет мирным путем. Я надеюсь, что однажды в Москве будет власть, которая признает, что Украина не является угрозой. Что Украина – это брат, друг, но народ Украины хочет быть свободным и независимым.

Но сейчас мы очень далеки от этого. Есть тиран в Кремле и есть российское население, которым психологически манипулировали, чтобы они поддержали эту агрессию.

Я уверен, что рано или поздно это изменится.

Но прежде всего Украина должна выиграть войну – это значит иметь свободную Украину.

Когда вы определяете свой курс и свою судьбу – это и есть независимость. Для меня это было бы победой.

А поражение – это когда Путин управляет вашей страной.

