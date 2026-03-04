На схилах Етни стався сильний землетрус, повідомляють про руйнування

Землетрус магнітудою 4,5 стався о 7:05 ранку у середу на горі Етна в Італії, найвищому нині діючому вулкані Європи, спричинивши руйнування у муніципалітеті Рагальна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RAI News.

За землетрусом магнітудою 4,5, що стався о 7:05 ранку на горі Етна, відбулася серія сейсмічних поштовхів, зареєстрованих у Катанії. Було виявлено ще чотирнадцять поштовхів, всі значно меншої сили, магнітудою від 1,2 до 2,7.

Землетрус спричинив обвал стін і дахів незаселених будинків та пошкодження численних будівель, включаючи ратушу.

фото News Sicilia

Сальво Кочіна, голова регіонального департаменту цивільного захисту, повідомив, що на місці події працюють команди пожежників, посадовці та волонтери. "Система цивільного захисту, – підсумовує він, – працює".

Епіцентр землетрусу був біля міста Рагальна. "Він був дуже сильним; за 63 роки я ніколи не відчувала такого сильного", – сказала про землентрус жінка, яка живе поблизу місця обвалу.

За даними мера Рагальни Ніно Карузо, муніципалітет вже отримав "близько 600 повідомлень про значні та очевидні пошкодження приватних будинків".

"Але ми все ще не маємо повного уявлення про збитки, яких зазнала ця місцевість. На щастя, на цей момент ми не маємо повідомлень про травмованих", – сказав Карузо.

"Міська ратуша також зазнала пошкоджень, – додав мер, – але не структурних. Після огляду її визнали безпечною для використання".

В Італії вулканічна активність на Етні наприкінці грудня досягла нового піка – відновилася серія вибухів у північно-східному кратері.

Найбільший активний вулкан Європи, Етна, регулярно вивергається. Через це часто закривають аеропорт Катанії.