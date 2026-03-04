На склонах Этны произошло сильное землетрясение, сообщают о разрушениях

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 7:05 утра в среду на горе Этна в Италии, самом высоком ныне действующем вулкане Европы, вызвав разрушения в муниципалитете Рагальна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RAI News.

За землетрясением магнитудой 4,5, произошедшим в 7:05 утра на горе Этна, последовала серия сейсмических толчков, зарегистрированных в Катании. Было обнаружено еще четырнадцать толчков, все значительно меньшей силы, магнитудой от 1,2 до 2,7.

Землетрясение вызвало "обвал стен и крыш незаселенных домов" и "повреждения многочисленных зданий, включая ратушу".

фото News Sicilia

Сальво Кочина, глава регионального департамента гражданской защиты, сообщил, что на месте происшествия работают команды пожарных, чиновники и волонтеры. "Система гражданской защиты, – заключает он, – работает".

Эпицентр землетрясения был возле города Рагальна. "Оно было очень сильным; за 63 года я никогда не чувствовала такого сильного", – сказала женщина, которая живет вблизи места обвала.

По данным мэра Рагальны Нино Карузо, муниципалитет уже получил "около 600 сообщений о значительных и очевидных повреждениях частных домов".

"Но мы все еще не имеем полного представления об ущербе, который понесла эта местность. К счастью, на данный момент нет сообщений о травмированных", – сказал Карузо.

"Городская ратуша также получила повреждения, – добавил мэр, – но не структурные. После осмотра ее признали безопасной для использования".

В Италии вулканическая активность на Этне в конце декабря достигла нового пика – возобновилась серия взрывов в северо-восточном кратере.

Крупнейший активный вулкан Европы, Этна, регулярно извергается. Из-за этого часто закрывают аэропорт Катании.