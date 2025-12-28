Італійський вулкан Етна досягнув нового піку активності, рівень тривоги підвищено

В Італії вулканічна активність на Етні 27 грудня досягла нового піку – відновилась серія вибухів в північно-східному кратері.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Результатом стали потужні викиди пірокластичних матеріалів, які поширились по всьому конусу вулкана і за його межі. З 15:15 вулкан почав вивергати лавові фонтани висотою 300-400 метрів, супроводжувані стовпами попелу, які здіймалися на кілька кілометрів заввишки.

Un rapido incremento nell'intensità dell'attività eruttiva si è registrato sabato mattina sull'Etna. Fontane di lava alte circa 150-200 m si sono alzate dal cratere di Nord Est, circondato da uno spettacolare paesaggio innevato. Udibili forti boati. pic.twitter.com/BDDxNgurzI – Local Team (@localteamit) December 27, 2025

За даними обсерваторії Етни (INGV), фонтанування лави і вибухи відзначались особливо інтенсивно протягом дня, з великою кількістю пірокластичних викидів, що були віднесені вітром на захід.

Спостерігалися також короткочасні зниження активності, однак вже о 18:48 серія нових сильних вибухів знову відновила потік лави та пірокластичних матеріалів.

Попри високий рівень вулканічної активності, аеропорт Катанії імені Вінченцо Белліні продовжує працювати, хоча червоний рівень небезпеки для польотів (VONA) був оголошений через присутність попелу в повітрі.

У зв'язку з активізацією вулкану, Департамент цивільного захисту Сицилії підвищив рівень тривоги для Етни з зеленого до жовтого, що свідчить про можливу небезпеку для людей, зокрема через потужні викиди попелу та лави.

Фото: Х

Туристам, які перебувають на високих висотах, радять бути обережними та слідкувати за оновленнями.

