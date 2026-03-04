Німецька розвідка: РФ приховує реальний дефіцит бюджету через війну проти України

Німецька розвідка (BND) заявила, що Росія приховує справжні витрати на війну в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету Росії у 2025 році буде на 2,36 трлн рублів ($30,45 млрд) вищим, ніж офіційно заявлено.

Про це BND написала у дописі на LinkedIn, передає "Європейська правда".

Німецька розвідка заявила, що російська економіка перебуває в мінусі: санкції дають ефект, дефіцит значно зростає, а місце розташування інвестицій стає непередбачуваним ризиком.

Розвідники зазначили, що на початку п’ятого року російсько-української війни майже всі сектори економіки РФ демонструють негативне зростання.

"Окрім значно нижчих доходів від нафти і газу через різке падіння світових ринкових цін з 2022 року, це також пов'язано з режимом західних санкцій, який має значний вплив", – зазначили там.

У BND наголосили, що Росія намагається приховати справжні витрати на свою загарбницьку війну проти України, прикрашаючи цифри.

"Реальний дефіцит федерального бюджету на 2025 рік перевищує офіційно заявлений на понад 2,36 трлн рублів (приблизно $30,45 млрд)", – зазначили у розвідці Німеччини.

У розвідці наголосили, що ці витрати будуть мати вплив протягом багатьох років.

"Приховуючи економічні збитки, Росія стає непередбачуваним ризиком як місце для інвестицій. Путін жертвує економічним майбутнім Росії на користь своїх імперських цілей", – заявили у BND.

Нагадаємо, нещодавно глава німецької розвідки закликав до жорсткої реакції на гібридні атаки РФ.

На початку лютого BND повідомила, що торік військові витрати Росії могли становити половину її державного бюджету і 10% від ВВП.