Глава німецької розвідки закликав до жорсткої реакції на гібридні атаки РФ

У відповідь на тактику гібридної війни Росії президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер виступає за вжиття аналогічних контрзаходів у майбутньому, в тому числі з боку Німеччини.

Про це він сказав під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Європейська правда".

За його словами, Росія повинна усвідомити, що якщо вона продовжить діяти таким чином, це матиме наслідки.

" Я глибоко переконаний, що ми повинні набагато частіше демонструвати, що ми здатні робити дуже подібні речі, щоб інша сторона також відчувала біль", – сказав Єгер.

"Чи ми просто хочемо продовжувати спостерігати і документувати ці події, чи ми дійшли до точки, коли нам потрібно вживати активних контрзаходів", – зазначив він.

Єгер підкреслив, що Росія має у своєму розпорядженні до 60 000 розвідників по всьому світу, "і це не включає ще більшу кількість кооптованих осіб – колишніх військових, агентів із закупівель та інших посередників".

Для протидії гібридній війні необхідний загальнонаціональний підхід, зазначив Єгер.

"Запобігання гібридній війні починається з стійкості, а стійкість починається з розуміння російського способу мислення і дій – не тільки серед експертів і політиків, але й серед широкої громадськості", – сказав він.

"Ми очікуємо більше гібридних кампаній протягом цього виборчого року в Німеччині", – зазначив він.

Цього року в Німеччині відбудеться п'ять ключових виборів у федеральних землях – у Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Пфальці, Саксонії-Ангальт, Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Єгер попередив, що ключовою метою Москви є встановлення в Європі більшої кількості проросійських урядів і що в разі успіху "наслідки будуть відчутні скрізь".

Раніше повідомляли, що міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступає за внесення поправки до Кримінального кодексу, спрямовану проти так званих "одноразових агентів" – виконавців диверсій, які діють на замовлення іноземних держав.

А міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче швидше виявляти та захищатися від прихованих гібридних атак, що контролюються з-за кордону, а відтак для цього буде створено новий центр для органів безпеки.