Немецкая разведка: РФ скрывает реальный дефицит бюджета из-за войны против Украины

Немецкая разведка (BND) заявила, что Россия скрывает истинные расходы на войну в Украине, заявив, что дефицит бюджета России в 2025 году будет на 2,36 трлн рублей ($30,45 млрд) выше, чем официально заявлено.

Об этом BND написала в заметке на LinkedIn, передает "Европейская правда".

Немецкая разведка заявила, что российская экономика находится в минусе: санкции дают эффект, дефицит значительно возрастает, а местоположение инвестиций становится непредсказуемым риском.

Разведчики отметили, что в начале пятого года российско-украинской войны почти все секторы экономики РФ демонстрируют отрицательный рост.

"Кроме значительно более низких доходов от нефти и газа из-за резкого падения мировых рыночных цен с 2022 года, это также связано с режимом западных санкций, который имеет значительное влияние", – отметили там.

В BND отметили, что Россия пытается скрыть истинные расходы на свою захватническую войну против Украины, приукрашивая цифры.

"Реальный дефицит федерального бюджета на 2025 год превышает официально заявленный более чем на 2,36 трлн рублей (примерно $30,45 млрд)", – отметили в разведке Германии.

В разведке подчеркнули, что эти расходы принимаются и будут иметь влияние в течение многих лет.

"Скрывая экономические убытки, Россия становится непредсказуемым риском как место для инвестиций. Путин жертвует экономическим будущим России в пользу своих имперских целей", – заявили в BND.

Напомним, недавно глава немецкой разведки призвал к жесткой реакции на гибридные атаки РФ.

В начале февраля BND сообщила, что в прошлом году военные расходы России могли составить половину ее государственного бюджета и 10% от ВВП.